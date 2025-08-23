  1. استانها
ادای احترام وزیر میراث فرهنگی به مقام شامخ شهدا در لاهیجان

لاهیجان- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان به مقام شامخ شهدای لاهیجان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری صبح شنبه به گلزار شهدای لاهیجان رفت و به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

استاندار گیلان، فرماندار و نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی وزیر را همراهی کردند.

