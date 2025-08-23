  1. سیاست
عراقچی: سینما نقش مؤثری در نشان دادن جنگ ۱۲ روزه به جهان دارد

وزیر امور خارجه گفت: سینما نقش مؤثری در نشان دادن اتفاقات جنگ دوازده روزه به جهان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و اهمیت موضوع مستند سازی، گفت: مستندسازی دو بحث است. یکی مستندسازی حقوقی، که باید بتوانیم بر اساس آن به مجامع بین‌المللی شکایت کنیم؛ در بحث خسارات و …، که متصدی این امر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. در این مبحث بخش حقوقی ما هم کمک می‌کند و اکنون مشغولند و یکی از دغدغه‌های ما هم این است که این روال خوب پیش برود و مستندسازی دقیق و کامل صورت بگیرد.

وی افزود: بخش دوم، مستندسازی تاریخی است؛ اینکه روایت جنگ به دقت و به درستی نوشته شود. در این بخش هم یکی از همکارانم را در وزارت خارجه مأمور کرده‌ام، قرار است روایت وزارت خارجه را جمع‌آوری کنیم، مکتوب شود و انشاالله به‌موقع خودش منتشر می‌شود.

عراقچی تاکید کرد: سینما نقش مؤثری در نشان دادن اتفاقات جنگ دوازده روزه به جهان دارد. بعضی وقت‌ها یک فیلم می‌تواند به اندازه چند کتاب و به اندازه سال‌ها روایت‌گویی حرف بزند. این کاری است که غربی‌ها متأسفانه خیلی خوب انجام می‌دهند و مطمئنم از الان به بعد صهیونیست‌ها تعداد زیادی فیلم و سریال از این جنگ خواهند ساخت. طبیعی است هنر ما در مجموعه خودش باید این کار را انجام دهد. سینما هم مثل همین‌ها.

