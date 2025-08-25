تغییر رشته دوره کارشناسی برای دانشجویان ساعی و کوشا ممکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این دانشگاه نسبت به تغییر رشته در مقطع کارشناسی از طریق آئین نامه تغییر رشته داخلی دانشجویان ساعی و کوشا مصوب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۰۹ اقدام می‌کند.

تقاضای تغییر رشته از طریق آئین نامه مذکور صرفاً برای دانشجویان ورودی‌های ۱۴۰۳ مقطع کارشناسی به شرط گذراندن حداقل ۳۰ واحد درسی در مجموع دو نیمسال تحصیلی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ با رعایت تعداد واحدهای دروس پایه و اختصاصی و سایر موارد آئین نامه مذکور امکانپذیر خواهد بود.

زمان ارائه درخواست دانشجویان متقاضی و تکمیل کار برگ مربوطه در آموزش دانشکده مبدا از تاریخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۵ لغایت ۱۴۰۴.۰۷.۰۲ و زمان بررسی و اعلام نظر دانشکده‌های مبدا و مقصد از ۱۴۰۴.۰۶.۲۵ لغایت ۱۴۰۴.۰۷.۰۷ خواهد بود.

دانشجویان پس از تکمیل کار برگ مربوطه باید درخواست خود را جهت بررسی در پیشخوان سامانه گلستان (بخش کمیسیون موارد خاص- تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا) ثبت کنند.

در این آئین نامه تغییر گروه آزمایشی امکان پذیر نیست و دانشجویان متقاضی صرفاً می‌توانند با توجه به آئین نامه مربوط در گروه آزمایشی آزمون سراسری پذیرش شده تقاضای تغییر رشته از یک رشته به رشته دیگر، با رعایت شرایط مربوط را ارائه دهند.

دانشجویان مهمان و انتقال از سایر دانشگاه‌ها به دانشگاه الزهرا مشمول این آئین نامه نیستند.

به درخواست‌هایی که قبل از موعد مقرر یا پس از انقضای زمان ارائه درخواست رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

گروه‌های آموزشی موظف هستند حداکثر تا ۱۰ درصد ظرفیت ورودی آزمون سراسری سال (۱۴۰۳) در هر کد رشته محل نسبت به پذیرش داوطلبان اقدام کنند.

اعلام نتایج نهایی پس از موافقت دانشکده‌های مبدا و مقصد و طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.