افتتاح بخش ویژه بیمارستان فوق تخصصی فیروزآبادی با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، صبح شنبه، بخش ویژه «VIP» بیمارستان فوق تخصصی فیروزآبادی ری را با حضور بیژن سلیمانپور و فرماندار ویژه ری، نادر توکلی رئیس دانشکده علوم پزشکی ایران و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران به بهرهبرداری رساند.
این افتتاحیه در راستای سیاستهای کلان دولت چهاردهم برای افزایش سرانه خدمات درمانی و تحقق عدالت در دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی با کیفیت متناسب با شرایط تمامی اقشار جامعه برگزار شد.
بخش ویژه بیمارستان فوق تخصصی فیروزآبادی با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات درمانی در بخش دولتی و توسعه حوزه توریسم درمانی راهاندازی شده است. این بخش مجهز به سوئیتهای ویژه بستری و خدمات هتلینگ است که برای استفاده عموم بیماران فراهم شده است.
این طرح گامی مؤثر در بهبود زیرساختهای درمانی شهرستان ری و افزایش رضایت بیماران محسوب میشود.
