مسجدالاقصی می تواند کانون دیپلماسی وحدت و همگرایی ادیان آسمانی باشد

احمد زرهانی مقام ستاد اقامه نماز کشور در گفتگو با خبرنگار مهر که به مناسبت فرارسیدن روز و هفته جهانی مسجد انجام شد با اشاره به اهداف پلید رژیم صهیونیستی از به آتش کشیده مساجد و تخریب آنها، بیان کرد: مسجد، کانون بیداری اسلامی و مرکز خیزش ملتها و نقطه ارتباط مردم با خدا و جایگاهی است که امور مسلمین در آن تدبیر میشود. طبعاً استعمار با استقلال و شکوفایی و پویایی مساجد مخالف است. از طرفی مسجدالاقصی از گذشته تاکنون همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است، این مسجد قبله اول مسلمین است و یکی از نقاط مشترک و زمینههای پیوند همه ملل اسلامی محسوب میشود، یعنی مردم مسلمان از همه ملیتها در پنج قاره دنیا هم در کشورهای اسلامی و هم در کشورهای غیرمسلمان معتقد هستند که مسجدالاقصی باید از زیر نفوذ صهیونیستها آزاد شده و ملل مسلمان بتوانند در آن به اقامه نماز بپردازند.
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: استعمار و پنجه آهنین آن در منطقه یعنی اسرائیل، ضدیت بنیادین با مسجدالاقصی دارند، نه تنها مسجدالاقصی را به آتش میکشانند بلکه هر روز برای مسلمانان فلسطین مزاحمت ایجاد و از اقامه نماز در آن جلوگیری میکنند و مساجد غزه را زیر بمباران میبرند، در حالی که در تمام دنیای اسلام کنیسهها و کلیساها آزادانه فعال هستند و اهل کتاب مراسم عبادی خود را در آنها انجام میدهند.
وی افزود: اسرائیل از خود هیچ هویتی ندارد و در حقیقت سرپنجه خونین استعمار غرب است و به نیابت از غرب خود را مکلف میداند که با توحید، مسجد، اقامه نماز و هر حرکتی که سبقه مسلمانی داشته باشد، مخالفت کند. کشتار مردم غزه، ویران کردن بیمارستانها، منهدم کردن مساجد و از بین بردن مدارس در حقیقت بخشی از کارنامه سیاه آمریکا و اسرائیل در دو سه سال اخیر است که مردم دنیا با تأسف شاهد این وحشی گریها هستند.
دنبال کردن خرافات در تخریب مسجدالاقصی
زرهانی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به دو دلیل به دنبال مصادره به مطلوب مسجدالاقصی است، گفت: اولاً فکر میکنند این مسجد مایملک صهیونیستها و یک مرکز عبادی برای آنها است، دوم اینکه میدانند مسلمانان با اقامه نماز در این مسجد منسجمتر و متحدتر میشوند و به توحید کلمه میرسند و برای امنیت و قوام رژیم پوشالی اسرائیل خطرناک هستند؛ به همین دلیل با مسجدالاقصی مخالفت بنیادین دارند و به دنبال ویران کردن آن هستند تا بر مبنای ویرانههای آن کنیسه و معبد بسازند و نیز دست مسلمانان را کوتاه کنند، آنها بر اساس خرافات، به دنبال تخریب مسجد الاقصی هستند.
مسجدالاقصی، کانون دیپلماسی وحدت و همگرایی
وی با اشاره به اینکه مسجدالاقصی برای همه مسلمانان جایگاه مقدسی است و به هیچ وجه نباید در انحصار صهیونیستها باشد، خاطر نشان کرد: اگر مسجدالاقصی در اختیار مسلمانان باشد، دیپلماسی وحدت و همگرایی بین مسلمانان و اهل کتاب را تضمین خواهد کرد یعنی اگر مسلمانان با تشکیل دولت فلسطین و کوتاه کردن دست صهیونیستها بر مسجدالاقصی ورود مدیریتی پیدا کنند، آنجا میتواند کانون حضور مسلمین، یهودیها و مسیحیها باشد.
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اینکه مسجد اساس امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: در واقع زیرساخت امت اسلامی، مسجد است و در ابعاد ملی برای ملل مسلمان و هم در ابعاد جهانی تأثیرگذاری بر مقدرات ملل مسلمان دارد. در هر کشوری مسجد به منزله خانه خدا، خانه مردم نیز است. مردم در هر شبانه روز در محیط مسجد پنج بار نماز جماعت اقامه کرده، با خدا ارتباط برقرار میکنند تا آلودگیها و گرایشات منفی از وجودشان پاک شود، اما مسجد تنها کارکرد عبادی ندارد، بلکه کارکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز دارد.
زرهانی با اشاره به اینکه در صدر اسلام مسجد محل تدبیر امور بوده است، تصریح کرد: در زمان پیامبر اکرم (ص) و بعد از رحلت ایشان، خلفای راشدین و ائمه اطهار (ع) در زمانهای که فرصت برایشان فراهم میشد، از مسجد به عنوان مرکز ثقل سیاست اسلامی استفاده میکردند.
وی با بیان اینکه مسجد یک نهاد تمدنساز است، خاطرنشان کرد: در قرون سوم، چهارم، پنجم و ششم هجری تا قبل از حمله مغول ما دارای بزرگترین تمدن بودیم. خاستگاه این تمدن و قوام بخش امت اسلامی مسجد بوده است، در مسجد مسائل سیاسی و اجتماعی حل و فصل میشد و اقتصاد ملل مسلمان هم رتق و فتق میشد، فرهنگ اسلامی از مسجد صادر میگردید و در مساجد مدرسههایی وجود داشت که علوم اسلامی حتی علوم ریاضی، علوم طب، علوم اجتماعی، علوم انسانی خاستگاهش مساجد بودند. در جوار مساجد، مدارس بزرگی بود که دانشمندانی مثل ابوعلی سینا، فارابی و افراد دیگری از دنیای اسلام از اهل تسنن، تشیع که تأثیرگذاری در ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی داشتهاند، خاستگاهشان این مکان مقدس بود.
