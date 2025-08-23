به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌الله جعفری صبح شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مدیران متعهد، ظرفیت‌های معدنی استان را فرصتی راهبردی برای تحول اقتصادی منطقه دانست.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از نیروهای بومی، تقویت زیرساخت‌های اکتشافی و افزایش اختیارات شورای معادن استان، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری شد و از آمادگی وزارت صمت برای کاهش بروکراسی‌های اداری و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها خبر داد.

جعفری همچنین با تأکید بر جلوگیری از خام‌فروشی، اعلام کرد: واگذاری معادن جدید منوط به ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد بود.

وی افزود: تأمین اعتبارات اکتشافی و زیرساختی استان در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

حمایت عملی از سرمایه‌گذاران را کلید ایجاد اشتغال پایدار در منطقه

در این نشست، استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با تأکید بر نگاه متوازن دستگاه‌ها به توسعه صنعتی استان، خواستار توجه ویژه وزارت صمت به تکمیل زنجیره ارزش در حوزه فولاد و صنایع معدنی شد.

وی حمایت عملی از سرمایه‌گذاران را کلید ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد.

در ادامه، چالش‌هایی نظیر تأمین سوخت معادن، موانع حمل‌ونقل، تداخل اراضی و تقویت صنایع پایین‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است در پایان، توافق بر استمرار جلسات مشترک برای تحقق پروژه‌های توسعه‌ای و رفع موانع سرمایه‌گذاری، نقطه‌عطفی در مسیر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای شکوفایی ظرفیت‌های معدنی استان بود.