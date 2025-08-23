به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت عصر شنبه در آئینی با حضور حجتالاسلام میرزایی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، افتتاح ۷۵ طرح عمرانی، خدماتی، ورزشی و آموزشی در شهرستان شاهیندژ همراه با عملیات اجرایی دو پروژه جدید آغاز شد.
در این مراسم طرح هادی و آسفالت معابر هفت روستا شامل محمدآباد، سعیدآباد، ساروجه علیا سعیدآباد، نوروزآباد، داشکسن، آغچلوی قدیم و قشلاق بختیار با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
همچنین احداث، بهسازی و مقاومسازی ۶۰ واحد مسکن روستایی با هزینهکرد ۲۱۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
گازرسانی به روستای دورافتاده و صعبالعبور زینالی برای بهرهمندی ۵۰ خانوار با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و زمین ورزشی روباز چمن مصنوعی در شهر محمودآباد با مساحت دو هزار مترمربع و اعتبار سه میلیارد ریال از دیگر طرحهای افتتاحی بود.
در ادامه، عملیات اجرایی ساخت بوستان شهر محمودآباد در زمینی به مساحت یک هکتار با اعتبار شش میلیارد تومان آغاز شد.
همچنین پروژه آسفالتریزی معابر شهر محمودآباد با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان و طرح زیرسازی و آسفالتریزی معابر روستاهای قیزکورپی، عقربلو، مستانآباد و حاجیآباد از محل اعتبارات دهیاریها با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
