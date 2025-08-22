  1. استانها
  2. کرمان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده فردا به کرمان سفر می کند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده فردا به کرمان سفر می کند

کرمان- استاندار کرمان از سفر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به این استان در روز شنبه اول شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در تشریح برنامه‌های سفر «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به استان کرمان گفت: معاون رئیس‌جمهور فردا به منظور افتتاح پروژه‌های هفته دولت به استان کرمان سفر می‌کند.

وی با اشاره افتتاح پروژه‌های شاخص در شهرستان زرند به مناسبت هفته دولت افزود: در این سفر، کارخانه آریا ماشین زراوند، دستگاه MRI بیمارستان زرند مورد بهره‌برداری و افتتاح قرار خواهد گرفت.

مقام عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: واحدهای مسکن مددجویی در چترود به طور همزمان با ۱۳ شهرستان دیگر استان افتتاح می‌شود، ضمن آنکه پروژه تأمین آب اضطراری شهر کرمان نیز در این سفر به بهره‌برداری خواهد رسید

استاندار کرمان با اشاره به افتتاح پروژه‌های شرکت توزیع برق شمال کرمان با حضور معاون رئیس جمهور ادامه داد: نشست با جمعی از فعالان اجتماعی و بانوان شاخص شهر کرمان نیز از دیگر برنامه‌های دکتر بهروز آذر در این سفر است.

کد خبر 6567983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها