به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در تشریح برنامههای سفر «زهرا بهروز آذر» معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به استان کرمان گفت: معاون رئیسجمهور فردا به منظور افتتاح پروژههای هفته دولت به استان کرمان سفر میکند.
وی با اشاره افتتاح پروژههای شاخص در شهرستان زرند به مناسبت هفته دولت افزود: در این سفر، کارخانه آریا ماشین زراوند، دستگاه MRI بیمارستان زرند مورد بهرهبرداری و افتتاح قرار خواهد گرفت.
مقام عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: واحدهای مسکن مددجویی در چترود به طور همزمان با ۱۳ شهرستان دیگر استان افتتاح میشود، ضمن آنکه پروژه تأمین آب اضطراری شهر کرمان نیز در این سفر به بهرهبرداری خواهد رسید
استاندار کرمان با اشاره به افتتاح پروژههای شرکت توزیع برق شمال کرمان با حضور معاون رئیس جمهور ادامه داد: نشست با جمعی از فعالان اجتماعی و بانوان شاخص شهر کرمان نیز از دیگر برنامههای دکتر بهروز آذر در این سفر است.
