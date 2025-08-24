تغییر الگوی کشت راهبرد کلیدی نجات بخش کشاورزی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح یکشنبه در مراسم افتتاح فاز نخست گلخانه مدرن هیدروپونیک تولید گوجه‌فرنگی در منطقه کبوتر خان رفسنجان گفت: بارها موضوع تغییر الگوی کشت را به عنوان یک راهبرد کلیدی و ضروری برای نجات بخش کشاورزی استان و مقابله با بحران کم‌آبی مطرح کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه افتتاح این گلخانه هیدروپونیک پیشرفته، عینیت بخشیدن و اثبات عملی این باور و سیاست است اظهار داشت: این واحد تولیدی به عنوان الگویی عینی و قابل تکرار برای تمامی کشاورزان به ویژه در مناطق شمال استان کرمان عمل خواهد کرد.

وی افزود: این منطقه به دلیل مواجهه با چالش‌های جدی کم آبی، نیاز مبرمی به پذیرش روش‌های نوین دارد.

استاندار کرمان به چالش‌های جدی کمی آبی و نیاز مبرم کشاورزی استان به روش‌های نوین اشاره کرد و گفت: با تداوم این حمایت‌ها و الگوبرداری کشاورزان از این نمونه‌های موفق، شاهد رونق هرچه بیشتر احداث گلخانه‌های مدرن در سراسر استان کرمان خواهیم بود که این امر نه تنها به رونق یافتن اقتصاد منطقه کمک شایانی خواهد کرد، بلکه گام بزرگی در جهت پایداری زیست محیطی نیز خواهد بود.

گفتنی است این گلخانه با هدف توسعه تولید محصولات صادراتی، افزایش بهره‌وری آب و خاک و ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار احداث شده است که از این میزان، ۱۴ هکتار آن به کشت گلخانه‌ای اختصاص یافته و با پوشش پلاستیکی تجهیز شده است.

محصول اصلی این گلخانه، گوجه‌فرنگی صادراتی ویژه بازار روسیه خواهد بود و برای راه‌اندازی تأسیسات اولیه این پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.