استاندار کرمان: مصرف ۶ میلیارد متر مکعب آب باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح چهارشنبه، در نشست آموزشی کرمان، بهره‌وری و توسعه اعلام کرد: استان کرمان به‌شکل ویژه‌ای موضوع بهره‌وری را دنبال خواهد کرد و از توانمندی‌های انجمن بهره‌وری برای ارتقای دانش مدیریتی بهره می‌گیرد.

استاندار کرمان با برشمردن چالش‌های اصلی استان مانند کمبود آب، وسعت زیاد و محدودیت بودجه، بهره‌وری را عامل شتاب‌دهنده برای غلبه بر این مشکلات خواند و افزود: مصرف سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آب در کشاورزی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند غذای ۲۰۰ میلیون نفر را تأمین کند.

طالبی با بیان اینکه سیاست‌های قدیمی مبتنی بر قیمت ناچیز آب امروز نتیجه‌ای جز کمبود شدید منابع آبی نداشته، تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های جدید باید بر محور بهره‌وری باشد، اما متأسفانه قوانین موجود استفاده بهینه از این حجم آب را ممکن نمی‌سازند.



وی در پایان بر ضرورت آموزش نیروی انسانی، به‌کارگیری فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی در صنعت و توقف خام‌فروشی در بخش معدن تأکید کرد و بهره‌وری را محور اصلی برنامه‌های توسعه استان دانست.