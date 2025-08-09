  1. استانها
لزوم صرفه جویی آب در بخش کشاورزی کرمان

کرمان-استاندار کرمان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در کشاورزی، هشدار داد: طی 10 سال آینده با کمبود آب در استان مواجه می شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در نشست شورای سازگاری با کم‌آبی نسبت به بحران جدی آب در دهه آینده هشدار داد و بر لزوم مدیریت بهینه بخش کشاورزی برای تأمین پایدار آب شرب و صنعت تأکید کرد.

استاندار کرمان اعلام کرد: هزینه انتقال و شیرین‌سازی ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب موردنیاز استان، رقمی معادل ۴ میلیارد دلار یا بودجه ۳۴ سال اعتبارات عمرانی کرمان خواهد بود.

طالبی با اشاره به کمبود ۱۵۰ میلیون مترمکعبی آب شرب و همین میزان در بخش صنعت، گفت: درحالی که سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، این کمبود تنها ۵ درصد از مصرف کشاورزی را تشکیل می‌دهد.

وی با مقایسه وضعیت کرمان و یزد افزود: در یزد کمبود آب یک‌سوم مصرف کشاورزی است و جبران آن تنها از این بخش ممکن نیست، اما آیا در کرمان نمی‌توانیم ۵ درصد صرفه‌جویی در بخش کشاورزی داشته باشیم تا از هزینه‌های سنگین انتقال آب جلوگیری کنیم؟

استاندار کرمان با اشاره به هزینه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی انتقال و شیرین‌سازی آب، گفت: اگر تمام اعتبارات عمرانی استان صرف این پروژه شود، با احتساب تخصیص ۷۰ درصدی سالانه، تأمین اعتبار حدود ۵۰ سال طول می‌کشد.

وی در پایان یادآور شد: ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب معادل مصرف سالانه ۴۰۰ چاه کشاورزی است که نشان‌دهنده ظرفیت صرفه‌جویی در این بخش است.

