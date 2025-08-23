به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌اقبال، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، از افتتاح ۱۳۷ پروژه شاخص عمرانی و خدماتی با اعتبار بیش از ۶ هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: هفته دولت یادآور اخلاص و روحیه جهادی این دو شهید بزرگوار است و امروز وظیفه همه ماست که با الگوگیری از ایشان در مسیر توسعه و آبادانی شهرستان تهران گام برداریم.

فرماندار تهران با اشاره به تلاش یک‌ساله دولت وفاق ملی در شرایط سخت اقتصادی افزود: طی این مدت پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اجرا و به بهره‌برداری رسیده که نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

خوش‌اقبال تصریح کرد: از مجموع پروژه‌های افتتاحی، ۹۳ پروژه شهری با اعتبار بیش از پنج هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان و ۴۴ پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۲۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که این پروژه‌ها زمینه‌ساز ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی مستقیم خواهد بود.

وی با بیان جزئیات بیشتر اعلام کرد: ۲۴ پروژه در حوزه آب و فاضلاب با هدف تأمین پایدار آب شرب و کاهش قطعی‌ها، ۲۲ پروژه در حوزه برق شامل توسعه شبکه و افزایش تاب‌آوری برق با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان و ۱۳ پروژه میراث فرهنگی و گردشگری با اعتبار ۸۱۵ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

فرماندار تهران افزود: ۱۲ پروژه آموزشی شامل ساخت ۱۰۴ کلاس درس جدید در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع کمبود فضای تحصیلی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین به افتتاح پروژه‌های حوزه سلامت، حمل‌ونقل، ارتباطات، فرهنگ و هویت اجتماعی اشاره کرد و گفت: توسعه خطوط ریلی، پروژه‌های مخابراتی و مراکز فرهنگی و موزه‌گالری از جمله این طرح‌هاست.

خوش‌اقبال در پایان تاکید کرد: افتتاح این پروژه‌ها نمادی از امید، عدالت و اعتماد به آینده برای شهروندان تهرانی است و نشان می‌دهد مسیر خدمت‌رسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.