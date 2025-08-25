به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه، در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به تلاشهای صورت گرفته علیرغم محدودیتهای مختلف اظهار داشت: کارهای خوبی در استان تهران انجام شده است.
معتمدیان اعلام کرد که در هفته دولت، بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۲ هزار و ۴ طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۷ هزار میلیارد ریال در استان تهران برنامهریزی شده است.
وی افزود: از این تعداد، یکهزار و ۱۸۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۱ هزار میلیارد ریال و ۸۱۷ پروژه با اعتبار بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال در حوزه اقتصادی افتتاح و کلنگزنی خواهد شد.
استاندار تهران در این برنامه به تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات و برنامههای استانداری در حوزههای مختلف پرداخت.
