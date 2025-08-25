  1. استانها
  2. تهران
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

۲ هزار و ۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در تهران افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

تهران- استاندار تهران در یک برنامه تلویزیونی، از افتتاح و آغاز عملیات ۲ هزار و ۴ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۷۷ هزار میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه، در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته علی‌رغم محدودیت‌های مختلف اظهار داشت: کارهای خوبی در استان تهران انجام شده است.

معتمدیان اعلام کرد که در هفته دولت، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲ هزار و ۴ طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۷ هزار میلیارد ریال در استان تهران برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: از این تعداد، یک‌هزار و ۱۸۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۱ هزار میلیارد ریال و ۸۱۷ پروژه با اعتبار بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال در حوزه اقتصادی افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

استاندار تهران در این برنامه به تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات و برنامه‌های استانداری در حوزه‌های مختلف پرداخت.

