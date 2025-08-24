۹۲ مدرسه با ۷۵۰ کلاس درس در گلستان تحویل آموزش و پرورش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در آستانه هفته دولت، در جمع خبرنگاران از پیشرفت‌های قابل توجه در پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان خبر داد و اظهار کرد: هفته دولت امسال با شعار «دولت کنار مردم» نامگذاری شده است.

وی افزود: امیدوارم که دولتمردان در کنار مردم استان، همچنان که مقام معظم رهبری تأکید کردند، در جهت بهبود وضعیت و رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

طهماسبی در ادامه به اقدامات گسترده در استان گلستان اشاره کرد و گفت: در سال جاری، هزار و ۸۵۶ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری خواهد رسید که از این تعداد، هزار و ۷۳۳ پروژه در بخش‌های عمرانی و ۱۲۴ پروژه در زمینه اقتصادی و اشتغالزایی قرار دارند که زمینه اشتغال بیش از هزار و ۷۴۸ نفر را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین از اجرای هزار و ۳۰۷ پروژه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در ۱۴ شهرستان استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف برای مردم گلستان به ارمغان خواهند آورد.

استاندار گلستان به اهمیت توجه به حوزه آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: در راستای نهضت مدرسه‌سازی که یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، استان گلستان از دهه فجر ۱۴۰۳ تاکنون ۱۵۴ مدرسه با هزار و ۲۴ کلاس درس را شناسایی کرده است. همچنین، طی شش ماه گذشته تا کنون ۹۲ مدرسه با ۷۵۰ کلاس درس در دست ساخت قرار دارد که تا ابتدا مهر تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

در ادامه، طهماسبی از برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن گفت و عنوان کرد: ما در تلاش هستیم تا با جذب سرمایه‌گذاران بزرگ در حوزه‌های مختلف، از جمله انرژی، پتروشیمی، و آب شیرین‌کن‌ها، زمینه‌های توسعه اقتصادی استان را فراهم کنیم. خوشبختانه مذاکرات با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به نتیجه‌های مثبتی رسیده است.

وی در پایان تأکید کرد: دولت در انتخاب سرمایه‌گذاران دقت ویژه‌ای داشته است تا از مشکلات گذشته جلوگیری شود و سرمایه‌گذاری‌های سودآور و پایدار در استان تحقق یابد.