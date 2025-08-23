https://mehrnews.com/x38QQb ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ کد خبر 6568703 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ بسته خبری ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 13 MB کد خبر 6568703 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۳۱ مردادماه سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما