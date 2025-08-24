  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

بسته خبری شبانه ۲ شهریور ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ می پردازیم.

