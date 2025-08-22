https://mehrnews.com/x38QyQ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱ کد خبر 6568049 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱ بسته خبری ۳۱ مردادماه سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخداد های این استان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 12 MB کد خبر 6568049 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
نظر شما