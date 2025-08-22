  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

بسته خبری ۳۱ مردادماه سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخداد های این استان در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ می پردازیم.

دریافت 12 MB
کد خبر 6568049

