۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

برخورد دو خودرو در بزرگراه باکری ۸ مصدوم بر جای گذاشت

تهران- رئیس اورژانس استان تهران، گفت: تصادف در بزرگراه باکری ۸ مصدوم داشت که با اعزام ۵ آمبولانس، همه به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: یکم شهریورماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۰:۱۲ بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و ام‌وی‌ام در مسیر شمال به جنوب بزرگراه باکری، بعد از آبشناسان، ۸ نفر دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، پنج دستگاه آمبولانس و یک خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان تهران تأکید کرد: تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی رسول اکرم (ص) و بیمارستان فیاض‌بخش منتقل شدند.

