۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

اورژانس استان تهران با ۸۰ نیروی عملیاتی، آماده پوشش مراسم «امت احمد»

تهران- رئیس اورژانس استان تهران از آمادگی کامل این سازمان برای خدمت رسانی به مردم در مراسم «امت احمد» خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: این سازمان برای تأمین سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم جشن «امت احمد» با تمام ظرفیت و تجهیزات خود آماده خدمت‌رسانی است.

وی افزود: اورژانس استان تهران با ۲ فروند بالگرد، ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه موتورلانس، ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، یک دستگاه کلینیک سیار، خودروی ارتباطات سیار، خودروی پشتیبانی و ۱۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات و در مجموع با ۸۰ نیروی کارشناس عملیاتی، در این مراسم حضور خواهد داشت.

رئیس اورژانس استان تهران تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در صورت نیاز می‌توانند به کارشناسان اورژانس مستقر در مسیر جشن مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۱۱۵ تماس بگیرند.

توکلی تأکید کرد که آمادگی کامل اورژانس برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی در این مراسم، جزو اولویت‌های این مجموعه است.

