واژگونی خودرو در جاجرود ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، از واژگونی یک دستگاه خودرو در محور جاجرود خبر داد و گفت: در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند.
رئیس اورژانس استان تهران در ادامه اظهار داشت: گزارشی مبنی بر وقوع یک سانحه رانندگی در محور جاجرود به مرکز ارتباطات اورژانس تهران اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به همراه یک اتوبوسآمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودرو به دلایلی که هنوز از سوی مراجع مربوطه در دست بررسی است، از مسیر منحرف و واژگون شد که در پی آن، ۶ سرنشین خودرو دچار مصدومیت شدند.
توکلی با بیان اینکه اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه توسط تکنسینهای اورژانس انجام شد، خاطرنشان کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه فوریتهای پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای الغدیر بومهن و سوم شعبان منتقل شدند.
رئیس اورژانس استان تهران در پایان تاکید کرد: از رانندگان درخواست میشود با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.
