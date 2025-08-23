  1. استانها
  2. مرکزی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۵

۹۸۸ طرح همزمان با هفته دولت در استان مرکزی، افتتاح و کلنگ زنی می شود

اراک- استاندار مرکزی گفت: ۹۸۸ طرح همزمان با هفته دولت در این استان مرکزی، افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه‌وکیلی با اشاره به ۹۸۸ طرح هفته دولت استان مرکزی گفت: همزمان با هفته دولت امسال ۹۲۲ طرح افتتاح و عملیات اجرایی ۶۶ طرح نیز آغاز می‌شود.

استاندار مرکزی گفت: میزان سرمایه گذاری طرح‌های هفته دولت امسال ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی و ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح‌های اقتصادی اختصاص دارد.

زندیه وکیلی با اشاره به اینکه عمده طرح‌های افتتاحی شامل طرح‌های تولید انرژی است، افزود: صنعت، عمران، مسکن، راه، کشاورزی و مدرسه قسمت دیگری از طرح‌ها را شامل می‌شود.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه بیشترین طرح‌ها در شهرهای شازند، اراک و ساوه است، گفت: این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم شمار زیادی از جوانان را فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی با اشاره به فعالیت یک ساله دولت گفت: در این بازه زمانی تمام ظرفیت‌ها در رفع نیازهای اساسی مردم بکارگیری شده و تا رسیدن به نقطه مطلوب از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود.

