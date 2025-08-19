افتتاح ۱۸ پروژه آموزشی در استان مرکزی همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح‌های قابل بهره‌برداری هفته دولت با مشارکت خیران نیک‌اندیش و اعتبارات ملی و استانی اجرا شده‌اند و گامی مهم در راستای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی به‌شمار می‌روند.

وی با اشاره به ۱۸ پروژه آموزشی در استان مرکزی افزود: در شهرستان اراک، سه پروژه شاخص شامل مدرسه ۱۵ کلاسه حق‌وردی با زیربنای ۲ هزار و ۵۸۴ متر مربع، مدرسه ۱۲ کلاسه خیری طاهره بصیری با یک هزار و ۲۰۰ متر مربع، و مدرسه ۹ کلاسه مهرگان با یک هزار و ۶۵ متر مربع آماده بهره‌برداری هستند.

مظهری تصریح کرد: همچنین توسعه دو کلاس در مدرسه استثنایی داودآباد و احداث ۲ مدرسه دو کلاسه در روستاهای جمال‌آباد و ارکوین نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان خمین نیز یک مدرسه سه کلاسه در روستای قره‌کهریز با زیربنای ۲۰۴ متر مربع احداث شده و در شهرستان خنداب، دو پروژه شامل احداث مدرسه سه کلاسه در روستای کمرآب و تکمیل مدرسه دو کلاسه روستای ایوند به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

مظهری گفت: در شهرستان دلیجان نیز دبستان ۱۲ کلاسه فرشته با زیربنای ۲ هزار و ۲۵۸ متر مربع با مشارکت گروه صدف احداث شده است.

توسعه متوازن فضاهای آموزشی اولویت جدی نوسازی مدارس استان است

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: در زرندیه، دو مدرسه در روستاهای موسی‌آباد و عباس‌آباد، به ترتیب با زیربنای ۲۱۴ و ۷۲ متر مربع احداث شده‌اند.

وی افزود: در شهرستان ساوه نیز دبستان شش کلاسه خیری زکی در شهرک علوی و سالن اجتماعات مدرسه استثنایی امید توسعه یافته است.

مظهری تصریح کرد: در شهرستان شازند، یک مدرسه ۲ کلاسه در روستای برج چشمه محمود و در شهرستان کمیجان، توسعه دو کلاس در مدرسه دکتر حسابی میلاجرد و احداث مدرسه دو کلاسه در روستای سلوکلو از دیگر پروژه‌های قابل بهره‌برداری در هفته دولت سال جاری است.

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان تاکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها، گامی مهم در تحقق عدالت آموزشی، توسعه متوازن فضاهای تحصیلی و ارتقای کیفیت یادگیری در سطح استان مرکزی به شمار می‌آید.