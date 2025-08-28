مجتمع تجاری آفتاب اراک؛ درخشش جدیدی در قلب شهر و رونق اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری آفتاب اراک اظهار کرد: در هفته دولت امسال، پروژههای اقتصادی استان مرکزی با سرمایهگذاری ۴۵ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری و گامی مؤثر در توسعه اقتصادی استان برداشته شد.
وی افزود: این پروژهها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم، به تقویت زیرساختهای اقتصادی و توسعه پایدار استان کمک میکنند و مسیر رشد و اشتغال را در استان هموار میسازند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در مجموع ۹۸۸ پروژه در استان آماده بهرهبرداری بود که از این تعداد، ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مربوط به پروژههای اقتصادی شامل واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی است.
وی ادامه داد: در شهر اراک، پروژههای حمل و نقل، پسماند و بازگشایی بافت مرکزی با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شد تا علاوه بر خدماترسانی بهتر، به توسعه اقتصادی شهر نیز کمک کند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: امید است با برنامهریزی و سرمایهگذاری مناسب، سال جاری به تولید ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی دست پیدا کرده و روند توسعه اقتصادی و عمرانی استان ادامه یابد.
استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت مجتمع تجاری آفتاب در توسعه اقتصادی شهر اظهار کرد: این پروژه که سالها در دست ساخت بود، امروز با سرمایهگذاری بخش خصوصی تکمیل و به بهرهبرداری رسید و نقش مهمی در بازگشایی بافت مرکزی و ارتقای خدمات شهری ایفا میکند.
وی افزود: تملک واحدهای تجاری در مرکز شهر هزینهبر بود، اما با مدیریت هوشمند شهرداری و همکاری شورای اسلامی شهر، این پروژه به پشتوانهای برای رونق اقتصادی و اشتغال تبدیل شد.
استاندار مرکزی بر هماهنگی و برنامهریزی دقیق ارکان شهری تأکید کرد و گفت: پروژههای شهری با مشارکت بخش خصوصی و مدیریت صحیح، علاوه بر بهبود زیرساختها، خدماترسانی به مردم را ارتقا میدهد و نمونهای موفق از سرمایهگذاری در توسعه شهری است.
