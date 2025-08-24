رمز موفقیت و دستیابی به اهداف عالیه نظام همدلی و تلاش جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: فرا رسیدن هفته دولت، که مزین به نام و یاد شهدای گرانقدر، رجایی و باهنر است، فرصتی مغتنم برای تکریم و تجلیل از خدمات صادقانه و تلاش‌های بی‌وقفه دولتمردان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این پیام می‌افزاید: این هفته، یادآور دوران پربرکت خدمتگزاری خادمان راستین ملت است که با ایثار و از خودگذشتگی، الگویی ماندگار از خدمتگزاری خالصانه را به یادگار گذاشتند.

در ادامه پیام آمده است: اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را به تمامی دولتمردان خدوم و متعهد، به ویژه استاندار و کارکنان و مدیران پرتلاش دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی در این پیام آورده است: خدمتگزاری به مردم شریف ایران، افتخاری بزرگ است که مسئولیت سنگینی را بر دوش تمامی خدمتگزاران نظام می‌گذارد، در این مسیر پرفراز و نشیب، همت و تلاش جهادی، همدلی و همزبانی، و روحیه خدمت بی‌منت، رمز موفقیت و دستیابی به اهداف عالیه نظام و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.

در این پیام بیان شده است: در این میان، نقش ارزشمند و حیاتی بسیج ادارات و کارمندان، به عنوان بازوان پرتوان و مخلص نظام در تمامی عرصه‌های خدمت‌رسانی، بر هیچکس پوشیده نیست، بسیجیان جان بر کف در سنگر ادارات، با روحیه ایثارگری و تعهد انقلابی، همواره پیشرو در ارائه خدمات مطلوب، افزایش بهره‌وری و ارتقا سطح رضایت‌مندی مردم بوده‌اند.

در پایان پیام آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج)، و با بهره‌گیری از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تمامی مسئولان و کارگزاران نظام، به ویژه در استان مرکزی، با عزمی راسخ و تلاشی مضاعف، در جهت اعتلای ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های والای انقلاب، موفق و مؤید باشند.