افتتاح ۶۱ طرح عمرانی و اقتصادی در کمیجان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی بعدازظهر دوشنبه در آئین افتتاح طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان کمیجان اظهار کرد: برای افتتاح این طرحها سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.
وی با اشاره به افتتاح ۶۱ طرح عمرانی و اقتصادی شهرستان کمیجان همزمان با دومین روز از هفته دولت گفت: با افتتاح این طرحها زمینه اشتغال ۷۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است.
افتتاح ۴۳ سامانه خورشیدی کمیته امداد در کمیجان با ظرفیت ۲۱۵ کیلووات
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت از خانوارهای تحت پوشش، ۴۳ سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی با مجموع ظرفیت ۲۱۵ کیلووات در شهرستان کمیجان به بهرهبرداری رسید.
زندیه وکیلی افزود: این سامانهها که با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و همکاری شرکت توزیع برق استان احداث شدهاند، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای مشمول طرح، سالانه بیش از ۳۸۷ هزار کیلوواتساعت انرژی پاک تولید میکنند.
وی بیان کرد: توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس خورشیدی بهویژه در بخش خانگی، علاوه بر افزایش تابآوری شبکه برق، نقش مهمی در صرفهجویی ملی در مصرف سوخت دارد و از تحمیل هزینههای سنگین به صنعت برق جلوگیری میکند.
انرژی خورشیدی از محورهای اساسی در تأمین برق آینده است
قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در این آئین گفت: دولت چهاردهم توجه ویژهای به عدالت انرژی و استفاده از ظرفیت انرژیهای نو در مناطق محروم دارد و اجرای چنین پروژههایی نه تنها هزینه خانوارها را کاهش میدهد، بلکه به اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار نیز کمک میکند.
داود منصوری با بیان اینکه انرژی خورشیدی یکی از محورهای اساسی در تأمین برق آینده است، افزود: نصب و بهرهبرداری از ۴۳ پنل خورشیدی در کمیجان نمونهای موفق از همکاری بین دستگاههاست که میتواند الگویی برای توسعه انرژیهای پاک در سایر شهرستانها باشد.
