بهره برداری از ۱۵۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، پیش از ظهردوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سد کمال‌صالح به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شهرستان اراک، در حال حاضر دارای ذخیره‌ای کمتر از ۱۵ میلیون متر مکعب است.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام‌شده، از تاریخ ۱۵ شهریور، میزان برداشت آب از سد کمال‌صالح به ۳۰۰ لیتر در ثانیه کاهش خواهد یافت و این در حالی است که در دوره اوج مصرف، نیاز آبی شهرستان به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد.

حاج علی بیگی تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف مدیریت بحران و تأمین پایدار منابع آبی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

صنایع بزرگ باید برنامه بهبود زیست‌محیطی ارائه دهند

فرماندار اراک با اشاره به معضل آلودگی هوا در این شهرستان بیان کرد: منابع آلاینده اعم از ثابت و متحرک، حاصل جانمایی‌های ناصحیح صنعتی در سه دهه گذشته بوده‌اند.

وی افزود: نیروگاه شازند که دارای ظرفیت تولید یک هزار و ۳۰۰ مگاوات برق است باید به‌تدریج جایگزین منابع انرژی پاک شود، همچنین صنایع بزرگ از جمله آلومینیوم، پتروشیمی و پالایشگاه موظف به تدوین و اجرای برنامه‌های بهبود وضعیت زیست‌محیطی می‌باشند.

پیش بینی اشتغال ۲۲۰۰ نفر با افتتاح طرح‌های هفته دولت

حاج‌علی‌بیگی از بهره‌برداری ۱۵۳ پروژه در شهرستان اراک طی هفته دولت خبر داد و افزود: عملیات اجرایی ۱۷ پروژه نیز در این آغاز می‌شود که بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرایی کردن این پروژه‌ها هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه برآورد تقریبی اشتغال این طرح‌ها، ۲ هزار و ۲۰۰ نفر است، ادامه داد: شماری از این پروژه‌ها که بازه زمانی زیادی از آغاز عملیات اجرایی آنها می‌گذرد همزمان با هفته دولت با حضور چهره‌های شاخص ملی در نقاط مختلف شهرستان اراک افتتاح می‌شوند.

وی تصریح کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه راه، از جمله میدان فراهان و تقاطع‌های مرتبط، با بهره‌گیری از اعتبارات موجود تا پایان سال جاری به اتمام خواهند رسید.

فرماندار اراک با بیان اینکه سهم شهرستان اراک از محل اعتبارات استانی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است، افزود: این میزان اعتبار بالا نیست و باید اذعان کرد که ۸۵ درصد از اعتبارات در حوزه ملی است و یکی از معیارهای ارزیابی مدیران، جذب این اعتبارات است که نیاز است تمام ظرفیت‌ها در این راستا بکارگیری شود.

خلع‌ید شرکت کیسون از پروژه مسکن ملی اراک پس از بررسی‌های کارشناسی

فرماندار اراک گفت: پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در اراک به چهار بخش تقسیم شده است و سه شرکت در حال اجرای آن با سرعت مناسب هستند.

وی افزود: پیمانکار قبلی به دلیل عملکرد ضعیف، پس از بررسی‌های کارشناسی خلع‌ید شده و ارزیابی برای انتخاب پیمانکار جدید در حال انجام است.

حاج علی بیگی با اشاره به در پیش بودن ششمین دوره انتخابات شوراها، برگزاری ایمن، سالم و بی‌طرفانه این انتخابات را وظیفه اصلی وزارت کشور عنوان کرد و گفت: ستاد انتخابات استان مرکزی تشکیل شده و اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شده‌اند.

خبرنگاران، صدای حماسه ۱۲ روزه ملت ایران را جهانی کردند

فرماندار اراک ضمن گرامیداشت یاد شهدای حماسه دفاع ۱۲ روزه، از نقش تأثیرگذار خبرنگاران در پوشش این رویداد و انعکاس صدای ملت ایران به افکار عمومی جهان قدردانی کرد و گفت: در جریان این دفاع، ۵۱ نفر از استان مرکزی به شهادت رسیدند که بخش قابل توجهی از آنان از شهرستان خمین بودند.

وی افزود: شهدای هوافضای خمین با آگاهی کامل از خطر و احتمال شهادت، در صحنه حضور یافتند و مأموریت خود را با موفقیت به انجام رساندند.