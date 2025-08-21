افتتاح ۱۵ پروژه عمرانی و زیربنایی در مرکزی همزمان با هفته دولت

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۵ پروژه عمرانی و زیربنایی در استان مرکزی به بهره‌برداری خواهد رسید که در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقا خدمات عمومی و بهبود شاخص‌های عمرانی و اجتماعی استان طراحی و اجرا شده‌اند.

وی افزود: مجموع اعتبار این پروژه‌ها بالغ بر ۹۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است و با بهره‌برداری از آن‌ها، اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۱۱۸ فراهم خواهد شد که نقش مؤثری در رشد و توسعه پایدار منطقه ایفا می‌کند.

لنجابی با اشاره به پروژه‌های شاخص وزارت راه و شهرسازی در استان مرکزی همزمان با هفته دولت تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، حذف نقطه حادثه‌خیز تقاطع پارک علم و فناوری اراک است که با طول مسیر ۲ کیلومتر و با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات در محدوده شهری دارد.

وی ادامه داد: در حوزه بازآفرینی شهری نیز، ساختمان فنی و حرفه‌ای خواهران ساوه به مساحت ۷۹۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن گفت: در قالب این طرح، ۱۰۸ واحد مسکونی درفاز دوم پروژه غدیر شهر اراک با اعتباری معادل ۱٬۷۹۰ میلیارد ریال و همچنین ۴۸ واحد مسکونی در شهرستان خمین با اعتباری بالغ بر ۸۲۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده‌اند که منابع مالی آن‌ها از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تأمین شده است.

لنجابی با اشاره به نقش شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی افزود: در این شهر، چندین پروژه زیربنایی از جمله عملیات آماده‌سازی محلات سه و چهار در مجموع به مساحت ۱۵۸ هکتار، آسفالت‌ریزی ۶۰ هزار مترمربع از معابر، احداث پارک کودک به مساحت ۶ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال و اجرای خط انتقال پساب به طول ۳.۸ کیلومتر به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد: از دیگر پروژه‌های مهم قابل افتتاح در هفته دولت می‌توان به طراحی و اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت ۶۰۰ مترمکعب در روز با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال، احداث پد هلی‌کوپتر اورژانس و همچنین افتتاح ۴۳۲ واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف نهضت ملی مسکن در شهر مهاجران و شهر جدید امیرکبیر اشاره کرد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها بیانگر عزم جدی دولت در تحقق عدالت عمرانی و حرکت به‌سوی توسعه متوازن در سطح استان است و این اداره‌کل نیز با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر مسیر توسعه عمرانی استان را با جدیت ادامه خواهد داد.