به گزارش خبرنگار مهر، امینحسین رحیمی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان به ویژه شهید آیتالله رئیسی اظهار داشت: در نخستین روز هفته دولت سلام رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت را خدمت نماینده محترم مقام معظم رهبری و مردم خراسان جنوبی ابلاغ میکنم.
وی افزود: رئیسجمهور، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم با صداقت کامل به کار گرفته و از همه دستگاهها انتظار تعامل و همکاری دارد. بحمدالله این تعامل امروز در سطح سران قوا و مسئولان عالی کشور وجود دارد و نمونهای کمنظیر در تاریخ جمهوری اسلامی است.
وزیر دادگستری ادامه داد: جلسات مشترک میان قوای سهگانه در سطوح مختلف برگزار میشود و بسیاری از مسائل کشور در همین نشستها حل و فصل میگردد. حتی سال گذشته نشست مشترکی با حضور اعضای شورای عالی قضائی، دولت و رؤسای کمیسیونهای مجلس برگزار شد که اقدامی کمسابقه بود و امسال نیز در همین ایام تکرار خواهد شد.
رحیمی با اشاره به اینکه شعار «وفاق» رئیسجمهور در عمل به دنبال تحقق است، تصریح کرد: انسجام، وحدت و برادری میان قوای سهگانه به عنوان یک ضرورت امروز کشور باید حفظ شود و نباید اجازه داد برخی افراد به این وحدت خدشه وارد کنند.
وی یادآور شد: هدف دشمن در طول جنگ تحمیلی و توطئههای پس از آن ایجاد شکاف میان مردم و نظام بود اما بصیرت ملت، انسجام و حضور آنان در میدان، این طراحیها را ناکام گذاشت. امروز نیز وظیفه مسئولان در دولت سنگینتر از گذشته است تا با خدمت صادقانه، پاسخگوی اعتماد مردم باشند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه حضور در محضر نماینده ولی فقیه در استانها برای دولت تجدید بیعت با ولایت محسوب میشود، گفت: دولت چهاردهم وظیفه دارد منویات مقام معظم رهبری را در عرصه عمل محقق کند تا مردم ثمرات آن را در زندگی خود مشاهده کنند.
رحیمی با قدردانی از استاندار، رئیسکل دادگستری، نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین و سایر مدیران استان افزود: خوشبختانه در خراسان جنوبی همدلی و تعامل قوای سهگانه و سایر نهادها در سطحی عالی برقرار است که میتواند الگویی برای کشور باشد.
نظر شما