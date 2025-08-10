به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری شنبه شب در مراسم جشن روز خبرنگار با تأکید بر ضرورت همراهی جامعه خبری و هنری در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای استان، گفت: هر اقدامی که قرار است عملیاتی شود، ابتدا باید با مشارکت و همفکری خبرنگاران و فعالان فرهنگی و هنری همراه باشد تا بتواند به نتیجه مطلوب برسد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی افزود: در حوزه مجلس، کل مجمع نمایندگان استان آمادگی کامل برای پیگیری موضوعات مختلف در بخش‌های نظارتی و اجرایی را دارد.

وی افزود: خوشبختانه در استان خراسان جنوبی، با همت استاندار محترم و پیگیری‌های همه مسئولان، اقدامات ارزنده‌ای در حال انجام است و این همدلی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

نصیری با اشاره به پروژه راه‌آهن استان گفت: اگرچه بخش‌هایی از این پروژه مستقیماً به حوزه انتخابیه بنده ارتباط ندارد، اما در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را برای پیشبرد آن انجام داده‌ایم و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در هر شهرستان و منطقه، می‌توان منافع آن را به کل استان تعمیم داد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی ادامه داد: در تفاهم‌نامه پنج‌جانبه اخیر که بین دستگاه‌های اجرایی، مدیران ارشد کشوری و وزرای مربوطه امضا شد، برخی ظرفیت‌های مغفول استان فعال شد و ان‌شاءالله آثار و برکات آن به زودی برای مردم استان نمایان خواهد شد.

وی همچنین به ظرفیت‌های معدنی و صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه نیروگاه حرارتی و استفاده از زغال‌سنگ، با وجود اینکه بسیاری از کشورهای جهان مانند چین بیش از ۴۰ درصد انرژی خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کنند و خوشبختانه استان خراسان جنوبی نیز ظرفیت بسیار بالایی در این زمینه دارد که می‌تواند در توسعه صنعتی و اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.

نصیری در پایان با قدردانی از تمامی مسئولان، فعالان رسانه‌ای و مردم استان تأکید کرد: با همدلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، خراسان جنوبی می‌تواند جهش بزرگی در مسیر توسعه و پیشرفت تجربه کند.