به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جعفر عبدالهی شنبه شب در نشست فعالان اقتصادی با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: دادگستری خراسان جنوبی تلاش کرده است همواره در کنار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد و در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع پیش روی آنان اقدام کند.

وی افزود: نبود بسیاری از زیرساخت‌ها از مشکلات جدی استان است و با وجود پیگیری‌های فراوان، هنوز این کاستی‌ها به‌طور کامل جبران نشده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: انتظار ما این است که در سطح ملی، خراسان جنوبی در ردیف استان‌های برخوردار دیده نشود، چراکه شرایط خاص و محدودیت‌های موجود ایجاب می‌کند نگاه حمایتی و ویژه‌تری به این منطقه شود.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان نیز مسائلی چون ضرورت اجرای پروژه‌های بزرگ در دولت چهاردهم، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در قالب «یکشنبه‌های صنعتی»، واردات گسترده لاستیک در یک سال گذشته، چالش‌های مربوط به تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی، درخواست خرید دستگاه‌های اجرایی از تولیدات استاندارد استان بدون برگزاری مزایده، استفاده از ظرفیت‌های معدنی، ایجاد پالایشگاه در این استان مرزی، تداوم خشکسالی ۲۰ ساله، تغییر در نحوه تخصیص نهاده‌های دامی، نیاز به نقدینگی، تقویت حمل‌ونقل ریلی و هوایی برای رونق گردشگری و همچنین فعال‌تر شدن بخش قضائی در حمایت از این حوزه را مطرح کردند.