  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۰

چین برای قیمت گذاری در پلتفرم‌های اینترنتی قانون وضع می کند

چین پس از دریافت انبوهی از شکایات از سوی فروشندگان و مصرف‌کنندگان در مورد قیمت‌گذاری ناعادلانه یا گمراه‌کننده پلتفرم‌های بزرگ فروش اینترنتی، قوانینی را برای قیمت‌گذاری در آنها پیشنهاد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین دولت این کشور درباره قوانین مذکور از عموم مردم نظرخواهی کرد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش‌نویس قوانین برای پلتفرم‌های فروش کالا یا خدمات با هدف تشویق شفافیت و انصاف قیمت تدوین شده است. فعالیت اپراتورهای چنین پلتفرم هایی باید از طریق ابزارهای استاندارد مانند قراردادها و دستورات قیمت ها را تغییر دهند.

طبق این قوانین اپراتورهای پلتفرم ها و فروشندگان باید به مقررات شفاف قیمت‌گذاری پایبند باشند، شفافیت قوانین قیمت‌گذاری را افزایش دهند و تغییرات کارمزد را به سرعت اعلام کنند تا نظارت عمومی را بهتر بپذیرند.

فروشندگان پلتفرم های بزرگ را به دستکاری ناعادلانه قیمت ها برای بالابردن فروش متهم کرده اند و از سوی دیگر مشتریان از قیمت گذاری های گمراه کننده گله دارند.

علی بابا در سال ۲۰۲۱ میلادی به دلیل نقض قوانین ضد انحصار ۲.۷۵ میلیارد دلار جریمه شد. رهبران تجارت الکترونیک امسال ریسک‌های نظارتی را به دلیل جنگ قیمت با صنعت خرده فروشی فوری که تحویل سریع محصول در آن در نیم ساعت انجام می شود، نادیده گرفته اند.

