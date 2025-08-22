به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تصمیم برای ترویج MAX در حالی اجرا می شود که دولت این کشور سعی دارد حاکمیت بیشتری بر فضای اینترنت اعمال کند.

دولت روسیه در بیانیه ای اعلام کرد MAX که با سرویس های دولتی یکپارچه می شود، در فهرست اپ های پیش فرض روی تمام گجت ها از جمله موبایل ها و تبلت هایی خواهد بود که از یکم سپتامبر در این کشور فروخته می شوند. رسانه های روسی اتهامات درباره اینکه پیامرسان مذکور از افراد جاسوسی می کند را اشتباه خوانده اند و اعلام کرده اند این اپ در مقایسه با رقبایی مانند واتس اپ و تلگرام دسترسی کمتری به داده های کاربران دارد.

همچنین اپ داخلی روسیه RuStore که هم اکنون روی تمام دستگاه های اندروید به طور پیش فرض نصب است باید از یکم سپتامبر روی تمام دستگاه های اپل نیز نصب شود.

یک اپ تلویزیونی روسی زبان به نام LIME HD TV که به افراد امکان تماشای تمام کانال های دولتی به طور رایگان را می دهد نیز از یکم ژانویه سال آینده میلادی به طور پیش فرض روی تمام تلویزیون هایی که در روسیه فروخته می شوند، نصب خواهد شد.

تلاش برای ترویج اپ های داخلی در روسیه پس از آغاز شد که دولت در ماه جاری اعلام کرد برخی تماس ها با استفاده از واتس اپ(متعلق به متا پلتفرمز) و تلگرام را محدود کرده است زیرا این پلتفرم های خارجی اطلاعات درباره پرونده های کلاهبرداری و تروریسم را با مجریان قانون به اشتراک نگذاشته اند.

طبق اطلاعات MAX در هفته گذشته ۱۸ میلیون نفر آن را دانلود کرده اند. البته بخش هایی از این پیام رسان در مرحله آزمایش قرار دارد. وزارت کشور روسیه روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد پیام‌رسان MAX ایمن‌تر از رقبای خارجی است، اما در عین حال مظنونی را در نخستین پرونده کلاهبرداری با استفاده از این پیام‌رسان جدید بازداشت کرده است.