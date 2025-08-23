به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در دیدار اعضای شورای چهارمین کنگره شعر توحیدی میبد و یزد، با بیان این‌که جریان حوزه علمیه از آغازین روزها با هنر همراه بوده است، افزود: گاهی ائمه معصومین (ع) خود شعر می‌سرودند و گاه از اشعار دیگران بهره می‌بردند.

وی اضافه کرد: هنر حقیقی آن است که «معقول را محسوس و محسوس را معقول» کند؛ یعنی مفاهیم بلند عقلی و توحیدی را از مسیر خیال و حس به فهم عمومی مردم برساند.

وی ادامه داد: بسیاری از اشعار تنها در محدوده وهم و خیال دور می‌زنند و در همان سطح باقی می‌مانند، اما هنر حقیقی گامی فراتر می‌گذارد و به خدمت توحید درمی‌آید.

به گفته آیت‌الله جوادی آملی، این نوع هنر کمتر دیده می‌شود و بیشتر در آثار بزرگان ادب همچون حافظ، سعدی، مولوی و فیض کاشانی جلوه کرده است.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به جایگاه شعر و هنر در فرهنگ اسلامی، گفت: هنر توحیدی نه‌تنها ماندگار خواهد شد، بلکه نسل‌ها را به سوی حقیقت راهبری خواهد کرد.

وی بر ضرورت گره خوردن هنر و شعر با توحید تاکید کرد و گفت: اگر توحید زنده باشد، نه راهی را کج می‌رویم و نه مانع راه کسی می‌شویم؛ در چنین فضایی هیچ دشمنی توان تهدید جامعه اسلامی را ندارد.

وی تصریح کرد: ممکن است در زبان سخن از توحید بگوییم، اما تا زمانی که در عمل گرفتار منیت‌ها هستیم، توحید حقیقی در جامعه ما زنده نمی‌شود؛ موحد واقعی هرگز اهل فساد، اختلاس و انحراف نخواهد بود.

این مرجع تقلید با اشاره به ظرفیت عظیم علوم اهل‌بیت (ع)، افزود: امروز تنها بخشی از معارف ایشان در حوزه‌ها تدریس می‌شود، در حالی‌که گنجینه‌ای گرانبها در میراث دینی ما وجود دارد که می‌تواند پایه‌گذار تمدنی توحیدی باشد.

وی در پایان خطاب به شاعران و هنرمندان یزد و میبد، گفت: تلاش کنید شعر و هنر شما از سطح خیال فراتر رود و در خدمت تبیین و تقویت توحید قرار گیرد؛ چنین هنری نه‌تنها ماندگار خواهد شد، بلکه نسل‌ها را به سوی حقیقت رهنمون می‌کند.

در ابتدای این دیدار نیز مسؤولان کنگره گزارشی از روند برگزاری «چهارمین کنگره شعر توحیدی» ارائه کرده و بر اهمیت توحید به‌عنوان ستون فقرات اندیشه دینی و حیات بشری و ضرورت توجه به قرائت جامع و اصیل آن تاکید کردند.