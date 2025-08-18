به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وهشتمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور با محوریت «عدالت و کیفیت آموزشی و تربیتی» پیش از ظهر دوشنبه در قم گشایش یافت.

این اجلاس با حضور مدیرکل، اعضای شورای معاونین و رؤسای آموزش و پرورش قم و با سخنرانی مرجع عالیقدر آیت‌الله جوادی آملی به‌صورت وبیناری آغاز به کار کرد.

در این اجلاس دو روزه، چالش‌های حوزه آموزش و پرورش از جمله کمبود نیروی انسانی، وضعیت رفاهی فرهنگیان، آموزش‌های تخصصی، پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی، استانداردسازی فضاهای آموزشی و تأمین به‌موقع منابع مالی مدارس مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

محمدجواد محمدی سعید، مدیرکل آموزش و پرورش قم، در آئین افتتاحیه این اجلاسیه اظهار کرد: دولت چهاردهم اهتمام ویژه‌ای به تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارد و این فرصت ارزشمندی برای فرهنگیان است تا نقش و جایگاه معلم را در جامعه پررنگ‌تر کنند.

وی با اشاره به بیانات آیت‌الله جوادی آملی در ابتدای اجلاس مبنی بر اینکه خداوند همه هستی را در خدمت انسان قرار داده است، بیان کرد: جهان بستری برای یادگیری است و معلم کسی است که ابزار فهم و شناخت این جهان را در اختیار انسان قرار می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنین بر اهمیت توجه به جایگاه تعلیم و تربیت تأکید کرد و افزود: نگاه جدی به مجموعه آموزش و پرورش به معنای توجه به آینده کشور است و باید به‌عنوان یک رویکرد پایدار در سطح ملی دنبال شود.

محمدی سعید در پایان از وزیر آموزش و پرورش قدردانی کرد و برگزاری این اجلاس را فرصتی برای تقویت توان مدیریتی و رفع نواقص موجود در مسیر آغاز سال تحصیلی دانست.