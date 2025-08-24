کنگره شعر آیینی، بستری برای تقویت هنر ایرانی و اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست «سومین کنگره شعر از فصل به سر رسیدن با شعار ایران امام حسینی» با بیان اینکه ظرفیت‌های بی‌نظیری و بی‌بدیلی چنین کنگره بزرگی، نماد عینی شعر دینی و آئینی و بستری برای تقویت هنر ایرانی-اسلامی است، این رویداد را موجب خرسندی و افتخار دانست و افزود: خوشحالم که این کنگره در مجموعه فعالیت‌های ارزشمند تبلیغات اسلامی راه‌اندازی شده است.

وی با ادای احترام به پیشکسوتان عرصه شعر آئینی، بیان کرد: مرحومان فریدون داوری و حسین پناهی در این عرصه افتخارآفرینی کردند و آثار ماندگارشان به یادگار مانده است؛ اما بسیاری از این گنجینه‌ها هنوز به‌طور کامل جمع‌آوری و ثبت نشده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور از تمامی مسئولان خواست تا برای حفظ و صیانت از میراث این عزیزان، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها تلاش و همکاری بیشتری به خرج دهند.

وی با اشاره به حضور شاعران توانمند از استان‌های مختلف، به‌ویژه مناطق زاگرس نشین و همچنین شاعران خارج از کشور، این امر را گامی بلند برای ارتقای فرهنگی این استان‌ها برشمرد.

هاشمی با ذکر نام چند تن از شاعران حاضر، گفت: با حضور این همه شخصیت‌های جوان و با استعداد، امیدوارم شاهد تداوم این کنگره مهم و اثرگذار باشیم.

جایگاه رفیع شعر در فرهنگ ایران

وی در ادامه به جایگاه رفیع شعر در فرهنگ ایران اشاره و تصریح کرد: جایگاه شعر در ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی به‌ویژه در جامعه ما کاملاً روشن و بی‌بدیلی است و استان کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های هنری و ادبی فوق العاده‌ای برخوردار است.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور با تحلیل محتوای شعر آئینی، افزود: در شعر آئینی عمدتاً بر ابعاد عاطفی و سوگوارانه تأکید شده که البته موجب اوج‌گیری و گسترش شعر حسینی شده است.

وی بر ضرورت پرداختن به ابعاد دیگر نیز تأکید کرد و گفت: در کنار بعد عاطفی، بعد حماسی شعر آئینی نیز بسیار ارزشمند و قابل توجه است. شعر حلقه اتصال هنر و ادبیات است و تنوع در قالب‌های شعری به اصحاب قلم امکان می‌دهد تا ابعاد مختلف اشعار را به نمایش بگذارند.

هاشمی بعد عرفانی شعر را نیز نیازمند توجه ویژه دانست و افزود: امروز ما برای مدیریت فرهنگی و سیاسی و افکار عمومی و همچنین برای تولید محتوای اثرگذار، به شعر و بهره‌گیری از همه ابعاد آن نیاز مبرم داریم.

شاهد دفاع ملی در جنگ ۱۲ روزه بودیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویدادهای جهان اسلام، به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این جنگ با یک عملیات تروریستی آغاز شد و کشورهای زیادی از رژیم جعلی صهیونیستی حمایت کردند، اما در مقابل، شاهد یک دفاع مردمی فراگیر و متکی به خود بودیم

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور کرد: مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه حماسه آفریدند و هیچ اثری از احتکار یا بی‌تفاوت و بداخلاقی در میانشان نبود، بلکه سراسر ایثار و گذشت بود، تا جایی که مردم خانه‌های خود را در اختیار سایر هموطنان قرار دادند، این، نشانه فرهنگ غنی و فاخر ماست.

در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونی نیازمند تولید محتوای ادبی و هنری هستیم

هاشمی به جنایت یزیدیان زمان اشاره کرد و گفت: در برابر این همه قتل عام و جنایت که رژیم جعلی اسرائیل در این دنیای مدرن مرتکب می‌شود و کودکان که در غزه گرسنه و تشنه هستند، نیاز داریم تا محتوای ادبی و هنری قدرتمند و اثرگذاری در این زمینه تولید کنیم.

وی در پایان، صحنه‌های کنونی جهان را فرصتی برای بارورتر شدن اشعار آئینی دانست و تأکید کرد: این رویدادها باید بهانه‌ای باشد برای آنکه شعر ما عمق بیشتر، محتوای غنی‌تر و تأثیرگذاری قدرتمندتری پیدا کند.