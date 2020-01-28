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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

هنرمند کهگیلویه وبویراحمدی دبیر کنگره ملی شعر کوثر ناب شد

هنرمند کهگیلویه وبویراحمدی دبیر کنگره ملی شعر کوثر ناب شد

یاسوج- هنرمند کهگیلویه وبویراحمدی دبیر کنگره ملی شعر کوثر ناب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه نخستین کنگره شعر آئینی و انقلابی کوثر ناب به همت سازمان بسیج مداحان کشور و دبیری حجت الاسلام محمدزمانی، فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز کرده است.

این کنگره در سطح ملی برگزار می‌شود و در هر استان یکی از شاعران دبیری استانی آن را بر عهده دارد.

اشعار شاعران استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش اول این کنگره با موضوع سپهبد شهید سلیمانی گردآوری و ارسال شده که این آثار اغلب کلاسیک و در قالب غزل بودند.

شاعران می‌توانند آثار خود را در بخش‌های دیگر این کنگره، با موضوع حماسه و سیره فاطمی، مشتمل بر سیره و ابعاد شخصیت حضرت زهرا (س) و بسیج چهل سال مقاومت، چهل سال اقتدار به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

اعطای نشان فاطمی، تندیس کنگره و هدیه نقدی به مبلغ پانزده میلیون ریال به ده نفر برگزیده، از جمله جوایز این جشنواره هستند.

کد مطلب 4838329

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