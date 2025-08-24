به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه گفت که بنی گانتز رئیس حزب آبی-سفید نباید وارد کابینه این رژیم شود.

گانتز پیشتر خواهان تشکیل یک کابینه جدید برای بازگرداندن اسرای صهیونیست از نوار غزه شده بود. او گفته بود که بعد از گذشت شش ماه از تشکیل این کابینه انتخابات باید برگزار شود.

بن گویر در سخنان خود علیه گانتز گفت: اگر می‌خواهیم در غزه دستاوردی داشته باشیم باید مانع ورود گانتز به کابینه شویم.

لازم به ذکر است که بعد از گذشت ۲ سال از آغاز جنگ غزه رژیم صهیونیستی نتواسته اسرای خود را در این منطقه آزاد کند.