تلاش نافرجام تل آویو برای ترور مقام ارشد نظامی یمنی هنگام صرف غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب ۴۸، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تل آویو در ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن ناکام مانده است.

وب سایت عبری‌زبان «واللا» امروز یکشنبه از تلاش نافرجام برای ترور سرلشکر ستاد محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد نیروهای مسلح یمن، خبر داد و نوشت: گزارش‌ها از تلاش برای ترور محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد ارتش یمن در حالی که او با مقامات ارشد در حال صرف غذا بود، خبر دادند. با این حال، این عملیات در آخرین لحظه شکست خورد و این فرماند ارشد یمنی، جان سالم به در برد.

این رسانه صهیونیستی مدعی شد: در بحبوحه تهدید فزاینده موشک‌ها و پهپادهای یمنی علیه جبهه داخلی اسرائیل، سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل(امان) و موساد تلاش‌های فشرده‌ای را برای ایجاد یک پایگاه اهداف گسترده برای حمله به مراکز حیاتی در یمن انجام می‌دهند.

به ادعای منابع سیاسی که واللا با آنها مصاحبه کرده است، تل آویو نمی‌تواند از پاسخ به حملات یمنی ها خودداری کند، و این امر مستلزم آن است که ارتش اسرائیل برای یک عملیات نظامی ویژه آماده شود اما عملیاتی که از نظر رویکرد با عملیات اخیر آمریکا که نتوانست توانایی‌های تهدید یمنی‌ها را از بین ببرد، متفاوت باشد.

این منابع مدعی شدند: طرح اسرائیل مبتنی بر ترکیب چندین هدف، از جمله سیستم اطلاعاتی یمنی ها، بنادر، توانمندی‌های نظامی و صنایع دفاعی است، به طوری که یک حمله همزمان خسارات قابل توجهی به بار آورد.

این رسانه صهیونیستی اذعان کرد: مراکز راهبردی یمنی ها در تأسیسات زیرزمینی پنهان شده‌اند و هدف قرار دادن آنها را به چالشی پیچیده تبدیل می‌کند، به ویژه از آنجا که اطلاعات اسرائیل تصویر کاملی از مکان‌های آنها ندارد.

با این حال، منابع سیاسی صهیونیستی ادعا کردند: «حوثی‌ها تحت فشار هستند» و حملات باید پیچیده و جامع باشند.

عملیات آمریکا که پیش از اقدامات اسرائیل انجام شد، با نام رمز «شوالیه خشن» شناخته می‌شد. این عملیات از مارس تا مه ادامه داشت و در طول این عملیات، ارتش آمریکا بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی انجام داد که مراکز فرماندهی و کنترل حوثی‌ها، سیستم‌های دفاع هوایی و مسیرهای تدارکاتی را هدف قرار داد. این عملیات نتوانست مانع از پرتاب موشک‌ها و پهپادها شود.

در مقابل، واشنگتن نیز متحمل خسارات سنگینی شد، که مهمترین آنها سرنگونی هفت پهپاد به ارزش تقریبی هر کدام ۳۰ میلیون دلار و سرنگونی یک جت جنگنده اف-۱۸ به دلیل یک حادثه امنیتی بود.

با وجود زیانهای وارده، نیروهای یمنی پایداری مثال زدنی از خود نشان دادند که این مقاومت و پایداری، آمریکا را مجبور کرد به مذاکره از طریق میانجی های منطقه ای روی آورد و آمریکا از حملات به یمن دست بکشد.

منابع صهیونیستی مدعی شدند: اسرائیل به دنبال شیوه های جدید و متفاوتی علیه یمنی هاست به ویژه که برآوردها حاکی از آن است که آنها به محض هر اقدام نظامی گسترده اسرائیل در غزه بر دامنه حملات خود خواهند افزود.