۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

موضع‌گیری مصر در قبال پرونده هسته‌ای ایران

وزیر خارجه مصر در خصوص پرونده هسته‌ای ایران و جنگ غزه موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر تاکید کرد که قاهره خواهان بازگشت به مسیر مذاکرات و تقویت همکاری‌ها میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف دوری گزیدن از تنش‌ها است.

وی در خصوص جنگ غزه نیز گفت که تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه باعث وخامت اوضاع می‌شود. تل آویو باید به پیشنهاد آتش بس پاسخ مثبت دهد. مخالفت این رژیم با پیشنهادات مطرح شده باعث از بین رفتن تلاش‌ها برای تحقق صلح می‌شود.

عبدالعاطی تصریح کرد: اوضاع در غزه فاجعه بار است و با خطر قحطی در این منطقه رو به رو هستیم.

