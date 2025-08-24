آمار شهدای غزه به ۶۲ هزار و ۶۸۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۲ هزار و ۶۸۶ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۷ هزار و ۹۵۱ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۶۴ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۲۷۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۰۸۴۲ نفر شهید و ۴۵۹۱۰ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ نفر شهید و ۱۲۳ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۰۹۵ شهید و ۱۵۴۳۱ نفر برسد.

طی ۲۴ ساعت گذشته ۸ مورد فوت ناشی گرسنگی و سو تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۲۸۹ نفر برسد که ۱۱۵ نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.