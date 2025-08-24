به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیمحمدی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در مردادماه سال جاری مجموعاً ۵۲ مورد حادثه در سطح استان به وقوع پیوسته است که در این حوادث ۶۲ نفر مصدوم شدند، از این تعداد، ۲۲ نفر توسط امدادگران به مراکز درمانی انتقال داده شدند و پنج نفر نیز با تلاش تیمهای نجات از شرایط دشوار رهاسازی شدند.
وی گفت: در این مدت، ۶۲ تیم عملیاتی متشکل از ۲۰۲ نیروی امدادی در مأموریتهای مختلف حضور فعال داشتند، آمارها نشان میدهد که بیشترین حوادث مربوط به سوانح ترافیکی با ۲۸ مورد بوده است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر لرستان، با تقدیر از تلاش نجات گران استان، گفت: امدادگران و نجات گران هلالاحمر لرستان با روحیهای انساندوستانه و تعهدی مثالزدنی، همواره در لحظات بحرانی در کنار هموطنان حضور دارند و خدمترسانی به آسیبدیدگان را وظیفه خود میدانند.
