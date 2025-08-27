  1. استانها
  2. سمنان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

۱۱ پروژه اقتصادی و عمرانی جهاد کشاورزی شاهرود افتتاح می‌شود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از افتتاح ۱۱ پروژه اقتصادی و عمرانی طی هفته دولت در شهرستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها برای ۳۳ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بی کی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی شاهرود با موضوع هفته دولت با بیان اینکه ۱۱ پروژه اقتصادی و عمرانی در سطح شهرستان تعریف شده است، ابراز داشت: هدف این طرح‌ها بهبود تولید، افزایش راندمان و حفظ منابع آب و خاک است.

وی با بیان اینکه از این تعداد شش پروژه اقتصادی برای شهرستان منظور شده است، افزود: این طرح‌ها با اعتبار ۸۸۰ میلیون ریال طی هفته دولت بهره برداری می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه پنج پروژه نیز عمرانی است، ابراز داشت: اعتبار این طرح‌ها نیز ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

آقا بی کی تصریح کرد: این طرح‌های قابل افتتاح حوزه آب رسانی مزارع، انتقال آب و سیستم آبیاری قطره‌ای و غیره را در بر دارد.

وی با بیان اینکه طرح‌های جهاد کشاورزی برای ۳۳ نفر مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند، افزود: هدف این طرح‌ها ارتقا زیر ساخت کشاورزی و بهبود معیشت مردم است.

