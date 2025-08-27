به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بی کی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی شاهرود با موضوع هفته دولت با بیان اینکه ۱۱ پروژه اقتصادی و عمرانی در سطح شهرستان تعریف شده است، ابراز داشت: هدف این طرح‌ها بهبود تولید، افزایش راندمان و حفظ منابع آب و خاک است.

وی با بیان اینکه از این تعداد شش پروژه اقتصادی برای شهرستان منظور شده است، افزود: این طرح‌ها با اعتبار ۸۸۰ میلیون ریال طی هفته دولت بهره برداری می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه پنج پروژه نیز عمرانی است، ابراز داشت: اعتبار این طرح‌ها نیز ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

آقا بی کی تصریح کرد: این طرح‌های قابل افتتاح حوزه آب رسانی مزارع، انتقال آب و سیستم آبیاری قطره‌ای و غیره را در بر دارد.

وی با بیان اینکه طرح‌های جهاد کشاورزی برای ۳۳ نفر مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند، افزود: هدف این طرح‌ها ارتقا زیر ساخت کشاورزی و بهبود معیشت مردم است.