ترویج هنر اصیل خوشنویسی با استفاده از فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی یکشنبه شب در نشست با مسئول و هنرمندان انجمن خوشنویسی به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هنر خوشنویسی به عنوان یکی از اصیل‌ترین و با ارزش ترین هنرهای ایرانی، از قدمتی والا برخوردار است و پاسداری از آن امری ضروری است.

فرماندار دیلم بر لزوم ارتباط بیشتر هنرمندان با عموم مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی برای معرفی و ترویج هرچه بیشتر این هنر فاخر تأکید کرد.

کاظمی با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه هنرمندان خوشنویس دیلمی در زمینه آموزش این هنر، پیشنهاد داد: برپایی نمایشگاه‌های هنری توأم با کارگاه‌های آموزشی، می‌تواند علاوه بر معرفی و جذب استعدادهای جدید، نقش حمایتی مؤثری از هنرمندان داشته باشد.

مسئول کمیته فرهنگی-هنری ستاد بزرگداشت هفته دولت در این نشست، به تشریح فعالیت‌های انجمن خوشنویسان در طول سال پرداخت و افزود: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری است و هنرمندان این شهرستان همواره می‌کوشند در مناسبت‌های مختلف، فعالیت‌های متنوعی را به اجرا بگذارند.

زهره محنایی با اشاره به جایگاه رفیع هنر و هنرمندان، خاطرنشان کرد: هنرمندان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، با خلق آثار ماندگار، نقش بی‌بدیلی در حفظ و ترویج ارزش‌های انقلاب ایفا کرده و تاریخ این سرزمین را در قالب هنر به تصویر کشیده‌اند.

در این نشست که با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور امور بانوان و رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیلم همراه بود، بر نقش حیاتی هنر، به ویژه خوشنویسی، در جامعه تأکید شد.

مسئول انجمن خوشنویسان شهرستان دیلم نیز در این نشست، گزارش کاملی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این انجمن ارائه کرد.