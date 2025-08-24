به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی یکشنبه شب در آئین طراحی و نقاشی با حضور هنرمندان تجسمی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان با گرامیداشت این هفته و یاد شهدای والامقام به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هنرمندان را سرمایه‌های فرهنگی و معنوی جامعه دانست.

وی هفته دولت را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدا برشمرد و بر نقش بی‌بدیل فرهنگ و هنر در تحقق عدالت، توسعه و همدلی اجتماعی تأکید کرد.

فرماندار دیلم، هنر نقاشی را ابزاری مهم برای انتقال فرهنگ و مفاهیم گسترده در جامعه عنوان کرد و افزود: یک تابلوی نقاشی می‌تواند دنیایی از واقعیت‌ها را در خود جای دهد.

کاظمی به تأثیرگذاری عمیق و پایه‌ای هنر نقاشی بر کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: ارتباط خوب این قشر با هنر نقاشی، باعث اثرپذیری اصولی و بنیادین آنان می‌شود.

مسئول کمیته فرهنگی-هنری ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم، با بیان اینکه این برنامه با همکاری انجمن هنرهای تجسمی برنامه‌ریزی شده است، افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای حضور هنرمندان و به نمایش گذاشتن استعدادها و عملکرد یک ساله هنرجویان و هنرمندان است.

زهره محنایی از حضور و مشارکت همه‌جانبه هنرمندان در مناسبت‌های مختلف، به ویژه برنامه‌های هفته دولت تقدیر کرد.

گفتنی است در این مراسم، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی، مشاور امور بانوان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیلم نیز حضور یافتند و از نزدیک در این برنامه هنری شرکت کردند و از زحمات هنرمندان تقدیر به عمل آوردند.