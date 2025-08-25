سیامک انصاری به «الیور توئیست» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، سیامک انصاری با یادآوری خاطره حضور ماندگار آتیلا پسیانی، نقش «برانلو» را در موزیکال «الیور توئیست» بازی میکند. این نقش پیشتر و در دور قبلی اجرای این نمایش توسط زندهیاد آتیلا پسیانی ایفا شد؛ بازیگری که تأثیر بهسزایی در شکلگیری این پروژه نمایشی در سال ۱۳۹۶ داشت.
همچنین مونا صوفی در نقش «خانم ساوربری»، سارا پارسایی «دخترک فلوت نَواز»، سردار سرمست «نواگَرد»، محمد امین پازُکی «جوکر»، مارال قادری «خانم بامبل»، سایه پارسایی «شارلوت»، ساره همزه «ماری»، پرهام موحدی «پُل» و نازنین قلیپور «بث» با این پروژه همکاری دارند.
جلیل کیا تهیهکننده این نمایش موزیکال درباره محل اجرای این پروژه گفت: اجرای جدید نمایش موزیکال «الیور توئیست» در استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اجرا میشود.
وی با اشاره به روند آمادهسازی پروژه از بهمن سال گذشته افزود: ۲ بازیگر نوجوان مستعد پرهام غلاملو و آرشام جهانپناه ایفاگر نقش «الیور توئیست» هستند که در شبهای مختلف روی صحنه میروند.
گروه نمایشگران، سایر بازیگران کودک نوجوان و زمان بلیتفروشی نمایش موزیکال «الیور توئیست» بهزودی اعلام میشود.
نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیهکنندگی جلیل کیا، مهر امسال در استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب میزبان علاقهمندان به تئاتر موزیکال در ایران خواهد بود.
