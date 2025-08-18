بانیپال شومون و کاظم سیاحی به «الیور توئیست» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، بانیپال شومون با نقش «بیل ساکس» در نمایش موزیکال «الیور توئیست» پاییز امسال به صحنه میآید. همچنین کاظم سیاحی سه نقش متفاوت «ساوربری»، «قاضی» و «پارکر» را در این اثر ایفا میکند.
در روزهای گذشته نیز هوتن شکیبا و بهنوش طباطبایی به عنوان نخستین بازیگران «الیور توئیست» معرفی شدند و حسین پارسایی از گرامیداشت یاد آتیلا پسیانی، بازیگر دور قبلی این نمایش، در سری جدید اجرا خبر داد. همچنین هوتن شکیبا در نقش «فاگین» و بهنوش طباطبایی در نقش «نانسی» بار دیگر قرار است در کنار یکدیگر به هنرنمایی بپردازند.
نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیهکنندگی جلیل کیا پاییز امسال روی صحنه خواهد رفت. محل اجرا و زمان بلیتفروشی نمایش موزیکال «الیور توئیست» بهزودی اعلام میشود.
