به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «الیور توئیست» به تهیه کنندگی جلیل کیا و کارگردانی حسین پارسایی قرار است در استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب روی صحنه برود.

هوتن شکیبا از بازیگران «اولیور توئیست» با اشاره به بازگشت دوباره‌اش به نقش فاگین پس از اجرای سال ۱۳۹۶ این نمایش گفت: بازی در شخصیت فاگین برای من تجربه‌ای هم‌زمان جذاب و چالش‌برانگیز است. طبیعی است که اجرای تازه تفاوت‌هایی با گذشته داشته باشد. این‌بار نیز با احترام به همه همکاران در اجرای گذشته و به‌ویژه به یاد و خاطره زنده‌یاد آتیلا پسیانی، روی صحنه خواهم رفت.

بهنوش طباطبایی نیز درباره نقش «نانسی» اظهار کرد: ضمن ادای احترام به بازیگران این نقش در اجرای گذشته، امیدوارم بتوانم با نگاهی تازه، اجرایی متفاوت از نانسی ارائه کنم.

بانیپال شومون هم درباره حضور در این پروژه، عنوان کرد: امیدوارم بتوانم نقشی باورپذیر و تأثیرگذار از بیل سایکس را به تماشاگران ارائه کنم.

همچنین امیر کاوه آهنین جان که در آثار پیشین حسین پارسایی حضور داشته است با ابراز خشنودی از اجرای مجدد «الیورتوئیست»، افزود: حتی شخصیت های منفی نمایش مثل بامبل، جذاب و دیدنی هستند.

این اثر نمایشی بر اساس رمان چارلز دیکنز و با آهنگسازی نسخه موزیکال توسط لایونل بارت، دراماتورژی محمدرضا کوهستانی و همراهی گروهی از هنرمندان تئاتر و موسیقی آماده اجرا می‌شود. جلیل کیا سرمایه گذار و تهیه کننده نمایش موزیکال الیور توئیست است.

مدیریت هنری و طراحی صحنه و لباس بر عهده سهیل دانش‌اشراقی و طراحی گریم توسط علی شفیعی‌ثابت انجام شده است، همچنین سروش کریمی‌نژاد طراح حرکت، مرتضی نجفی طراح نور، علیرضا کبریایی مدیر فنی و طراح صوت، بابک کیوانی طراح صدا و آهنگساز قطعات جدید، سحر انزلی مدرس آواز، کامران رسول‌زاده و محمدرضا کوهستانی ترانه‌سرا، سردار سرمست و سارا پارسایی نوازندگان فتاح ذی‌نوری عکاس و محمد تقی‌پور طراح گرافیک در این پروژه همکاری دارند.

در بخش کارگردانی نیز نادر رجب‌پور به‌عنوان مشاور کارگردان، مونا صوفی سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز و گروهی از دستیاران کارگردانی شامل امیر جمشیدی، محمد شاکری، علی خاکی، متین شموسیان و فرحان فرحناک حضور دارند.

همچنین مائده عامر دستیار اول صحنه، سوین بیگدلی دستیار اول لباس، امیر محمد روغنی، حمید رضا حسین خانی، صدف لطفی، ناهید مواجی دربان و طهورا خزائی از همکاران گروه صحنه و لباس هستند.

در گروه تهیه ‌و تولید نیز وحید مشاری مدیر تولید، مونا قاسمی جانشین تولید، محمد عزیزی مدیر تدارکات، محمد پرگیر و علی گودرزی نیز از دیگر عوامل این پروژه هستند.

نمایش موزیکال «الیور توئیست» پاییز امسال در استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب روی صحنه می‌رود و به‌زودی زمان آغاز بلیت‌فروشی و سایر عوامل آن اعلام و معرفی می‌شود.