به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیهکنندگی جلیل کیا از ۳۰ مهر اجرای عمومی خود را آغاز میکند.
همزمان با آغاز پیشفروش بلیت روزهای ۳۰ مهر و اول آبان نمایش موزیکال «الیور توئیست»، پوستر این اثر نمایشی با یادی از آتیلا پسیانی هنرمند فقید منتشر شد.
این پوستر با طراحی محمد تقیپور و عکس فتاح ذینوری آماده انتشار شده است.
سهیل دانشاشراقی مدیر هنری و طراح صحنه و لباس، لایونل بارت آهنگساز نسخه اصلی موزیکال، محمدرضا کوهستانی دراماتورژ و ترانهسرا، بابک کیوانی طراح صدا، تنظیمکننده قطعات ارکسترال و آهنگساز قطعات جدید، نادر رجبپور مشاور کارگردان، سروش کریمینژاد طراح حرکت، علی شفیعیثابت طراح چهرهپردازی و مرتضی نجفی طراح نور نیز در این پروژه همکاری دارند.
حسین پارسایی، کارگردان نمایش به بهانه انتشار پوستر و یادی از هنرمند فقید آتیلا پسیانی که در دور اول اجرای این اثر در تالار وحدت حضور داشت، در یادداشتی نوشت:
«آتیلای عزیز، اکنون که قصد اجرای دوبارهی نمایش موزیکال «الیور توئیست» را دارم، هر روز تمرین را با یاد تو آغاز میکنم. حضور تو در اجرای نخست این نمایش، مایه دلگرمی و راهگشای گروه بود. نقش ماندگار «برانلو» که در دور پیشین توسط زندهیاد آتیلا پسیانی ایفا شد، همچنان برای همهی ما الهامبخش است. او با حضور پرقدرت و درک عمیقش از صحنه، سهم بزرگی در شکلگیری این پروژه در سال ۱۳۹۶ داشت. یاد و حضورش در تمام لحظات این اجرا جاری است.»
هوتن شکیبا، بهنوش طباطبایی، بانیپال شومون، امیرکاوه آهنینجان، با حضور سیامک انصاری و کاظم سیاحی ایفاگر نقشهای اصلی این نمایش هستند.
در این اجرا رایان سرلک نقش «داجر ناقلا» را ایفا میکند و ۲ بازیگر نوجوان، پرهام غلاملو و آرشام جهانپناه، در شبهای مختلف نقش «الیور توئیست» را بازی خواهند کرد.
همچنین مونا صوفی، سارا پارسایی، سردار سرمست، محمدامین پازکی، مارال قادری، سایه پارسایی، پرهام موحدی و ساره همزه دیگر بازیگران این اثر هستند.
حمیدرضا غلامحسینی، شاهین کیانینژاد، الکس ملککرم، حمیدرضا محمدی، امیر قدیری، یاسین مستقیم، کامران موسیآبادی، متین قربانی، محمدحسین مظفری، علی جنت، حامد حجامی، دانیال ضیابخشی، مصطفی قاسمی، علی اژدریان، یاشار آقازاده، سام بیگی، امیل بقوسیان، علی حسنپور، محمدرضا غریبی، امیرعلی شابازیان، امیرمحمد قیصری، حسین غفوری، ابوالفضل عظیمی، امیررضا بشیری، ساناز اسماعیلی، سانیا مسعودی، محیا اورعی، روشا حمزهپور، نگین عطایی، وانیا اصغریخواه، سارا ترازیان، حنا عسگری، ستایش مقدم، نازنین قلیپور، نگین مسجدی، سمیرا یوسفی، النا مهرفاخر، مانیا وطنیان، شادی ملکی، مبینا عرفانیان، هیلا فیضی نمایشگران فرم و حرکت این موزیکال هستند.
بازیگران کودک (به ترتیب حروف الفبا): صدرا آتشبزرگ، آراد آزادی، ارمیا احسانی، سامیار اشتری، مانی امامی، امیرعلی انتخابینیکو، امیرعباس باذلی، امیرعلی باهوش، کیاشا تنگستانیپور، آراد جعفری، فرزان جلالی، پارسا حیدریان، یزدان رحمتی، رادمهر رزمجوی، ارشان رفعت، سروش سلیمانزاده، کامیار صادقی، آراد صدقی، امیرطاها صمدی، رایان ظریف، محمدامین عاشوری، سام فراهانی، برسام کریمزاده، آریا کشاورز، کیارش مقدم، مهرسام میرحاجی، آیهان نیکپور، احمدرضا هاشمی هستند.
علیرضا کبریایی مدیر فنی و طراح صوت، وحید مشاری مدیر تولید، ایمان کرمیان طراح جلوههای ویژه میدانی، سحر انزلی مدرس آواز، کامران رسولزاده و محمدرضا کوهستانی ترانهسرا، مونا صوفی سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریز، امیر جمشیدی، محمد شاکری، علی خاکی، متین شموسیان، فرحان فرحناک دستیاران کارگردان، میلاد محمدزاده، محمدامین پازکی، مارال قادری دستیاران طراح حرکت، مهدی مقدم طراح انیمیشن، خشایار نشوی مجری ویدئو مپینگ، مائده عامر دستیار اول صحنه، سوین بیگدلی دستیار اول لباس، مونا قاسمی جانشین تولید، محمد عزیزی مدیر تدارکات، بهمن بابازاده مشاور رسانهای، علی کیهانی روابط عمومی و محمد رضا پناهی مهندسی سازه دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.
پیش فروش بلیتهای این اثر نمایشی از دوشنبه ۲۲ مهر، ساعت ۱۸ در سایت «ایران تیک» انجام میشود.
نمایش موزیکال «الیور توئیست» از ۳۰ مهر و بهعنوان اجرای پاییزه در استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب روی صحنه میرود و میزبان علاقهمندان تئاتر موزیکال میشود.
