جنپو در انتظار رویارویی با همبازی سابق خود در النصر عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «saintsmarching»، موسی جنپو وینگر سابق ساوتهمپتون، به تیم استقلال پیوست که در فصل جدید در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور دارد و این بازیکن سابق باشگاه انگلیسی میتواند در این فصل با سادیو مانه، ستاره سابق و همبازی خود در ساوتهمپتون که در تیم فوتبال النصر عربستان بازی میکند، روبهرو شود.
نیمه روشن ماجرا این است که مانه هنوز فرصتهای بزرگی برای کسب جامهای قارهای در پیش دارد و لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل جاری، شانس خوبی برای او است.
جنپو با انتقال به استقلال، بار دیگر شانس بازی در رقابتی قارهای را پیدا کرده است. این بازیکن ۲۶ ساله با قراردادی آزاد به استقلال پیوسته و با توجه به اینکه این تیم در فصل گذشته مقابل النصر قرار گرفته بود، میتوان انتظار داشت که او و مانه دوباره در زمین روبهروی هم قرار بگیرند.
با اینکه جنپو زمانی نامزد جایزه گل فصل در لیگ برتر شده بود، مسیر حرفهای او در سالهای اخیر با شکست و ناکامی همراه بوده است. هرچند او هنوز فرصت دارد که بازگشتی موفق داشته باشد، اما مشخص نیست آیا این بار بتواند دوباره مسیر بازی در اروپا را آغاز کند یا خیر. دستکم امیدواریم که چنین فرصتی برای او پیش بیاید.
