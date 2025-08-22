به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر در فصل بیست و پنجم موفق شد تراکتور را با یک گل شکست دهد و آبی‌ها با هدایت ریکاردو ساپینتو گام اول را محکم برداشتند تا هواداران این تیم امیدوار به تیم خود در فصل جاری و کسب عنوان قهرمانی باشند.

علی چینی، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد استقلال در دیدار برابر تراکتور اظهار داشت: بازی بسیار قدرتمندی از استقلال شاهد بودیم. در سوپرجام به دلیل اینکه تعدادی از بازیکنان دیر به تیم اضافه شده بودند و هماهنگی لازم میان نفرات وجود نداشت، استقلال مرتکب اشتباهات فردی شد و نتیجه را واگذار کرد. اما این بار ساپینتو و کادر فنی فرصت داشتند تا بازیکنان را با یکدیگر هماهنگ کنند و روی نقاط ضعف و قوت تیم کار کنند.

انتقال توپ از دفاع به حمله استقلال عالی بود

او ادامه داد: نتیجه این بود که در بازی با تراکتور شاهد نمایشی منطقی از استقلال بودیم. تیم در فاز دفاعی بسیار خوب عمل کرد و در انتقال از دفاع به حمله و بالعکس هم منسجم بود. بازیکنان شناخت رفتاری مناسبی از یکدیگر در زمین داشتند. نمونه آن گل استقلال بود که روی پاس‌های تک‌ضرب و هماهنگی بین بازیکنان، مدافعان حریف جا ماندند و با یک ضربه چیپ کار تمام شد. به طور کلی، استقلال یک بازی منطقی و هوشمندانه انجام داد و مشخص بود که آنالیز کافی از تراکتور پس از سوپرجام صورت گرفته است.

تغییرات در سیستم بازی استقلال مثبت بود

وی در خصوص تغییر تاکتیک استقلال گفت: در دیدار سوپرجام استقلال با سیستم ۲-۵-۳ بازی کرد اما برابر تراکتور به سیستم ۲-۴-۴ روی آورد. تغییرات فردی هم قابل توجه بود؛ محمدرضا آزادی روی نیمکت نشست و رامین رضائیان در سمت راست خط دفاعی قرار گرفت. این تغییرات بر اساس آنالیز صورت گرفته بود، نه تصمیمات مقطعی. وقتی شرایط تیم بررسی شد و مشخص گردید که برخی نفرات دیر به تیم اضافه شده‌اند و هماهنگی کامل ایجاد نشده، کادر فنی به این نتیجه رسید که بازی با چهار مدافع برای استقلال راحت‌تر خواهد بود.

نقش پررنگ فول بک ها در فوتبال

چینی ادامه داد: رضائیان در این بازی به عنوان یک «فول‌بک» تمام‌عیار ظاهر شد و حتی در برخی دقایق به خط هافبک میانی اضافه شد و توپ‌گیری کرد، در حالی‌که وینگر تیم عقب‌تر آمده بود. این تغییرات همان چیزی است که امروز در فوتبال روز دنیا، به ویژه تیم‌هایی مثل لیورپول، شاهد آن هستیم؛ جایی که فول‌بک‌ها نقش پررنگی در حمله دارند و باعث گیج شدن حریف می‌شوند. بنابراین تغییرات ساپینتو تغییرات مثبتی برای استقلال بود. در نیمه دوم نیز تعویض‌هایی که انجام شد بسیار دقیق و هوشمندانه بود. او به خوبی می‌دانست در کدام نقاط باید تیمش را تقویت کند تا فشار تراکتور خنثی شود. به نظرم این بخش از کار ساپینتو هم قابل تحسین بود.

پیشکسوت استقلال همچنین درباره شرایط بازی بدون تماشاگر گفت: اینکه بازی بدون حضور تماشاگر برگزار شد، در شرایط فعلی بیشتر به سود استقلال بود.

چینی در ادامه به عملکرد استقلال در نقل و انتقالات اشاره کرد و گفت: روند جذب بازیکنان کمی کند پیش رفت. تا یک یا دو هفته مانده به سوپرجام، شرایط چندان مطلوب نبود اما سه تا چهار روز مانده به این دیدار، استقلال بازیکنان خوبی جذب کرد. شنیده‌ام که اکنون هم با علی کریمی در حال مذاکره هستند. همچنین مذاکراتی با موسی جنپو صورت گرفته و او یک بازیکن چپ‌پا است و امیدوارم هر چه زودتر این بازیکنان به تیم ملحق شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به قدرت اولیه‌ای که در استقلال وجود دارد، این تیم می‌تواند یکی از مدعیان اصلی قهرمانی باشد. آینده روشنی برای استقلال پیش‌بینی می‌کنم.